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لبنان
إنتخابات البقاع الغربي - راشيا: القوات وحيدة
Lebanon 24
01-04-2022
|
22:50
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كتبت" الاخبار": بعد استبعاد القوات اللبنانية، نزولاً عند شروط النائب محمد القرعاوي، اكتملت لائحة "القرار الوطني المستقل" في دائرة البقاع الغربي – راشيا، وتضم إلى القرعاوي (سني) النائب وائل أبو فاعور (درزي)، مرشح الجماعة الإسلامية علي أبو ياسين (سني)، جهاد الزرزور (ماروني)، غسان السكاف (ماروني)، وعباس عيدي (شيعي).
القوات، بعد استبعادها عن اللائحة، لم تجد الكثير من الحلفاء الأقوياء، فعمدت إلى تأليف لائحة غير مكتملة باسم "بقاعنا أولاً"، بالتعاون مع شخصيات خرجت من تيار المستقبل كمنسق عام التيار في البقاع سابقاً العميد المتقاعد محمد قدورة. علماً أن معلومات أشارت ليلاً إلى انسحاب قدورة. وتضم "بقاعنا أولاً": خالد عسكر عن المقعد السني الثاني، داني خاطر (ماروني)، جورج عبود (روم أرثوذكس)، وغنوة أسعد عن المقعد الشيعي. فيما تُرك المقعد الدرزي شاغراً.
في المقابل، نجحت المساعي في إعادة لم التحالف بين الوزير السابق حسن مراد وحركة أمل والتيار الوطني الحر ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد حل عقدة المرشح العوني بوساطة حزب الله. وتضم "لائحة الغد الأفضل" إلى مراد (سني)، كلاً من طارق الداوود (درزي)، شربل مارون (ماروني)، إيلي الفرزلي (روم أرثوذكس)، وقبلان قبلان (شيعي). فيما تُرك المقعد السني الثاني شاغراً "اعتماداً لسياسة اليد الممدودة" بحسب مراد.
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