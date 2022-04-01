لبنان

إنتخابات البقاع الغربي - راشيا: القوات وحيدة

Lebanon 24
01-04-2022 | 22:50
A-
A+
Doc-P-937907-637844755429635079.jpg
Doc-P-937907-637844755429635079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": بعد استبعاد القوات اللبنانية، نزولاً عند شروط النائب محمد القرعاوي، اكتملت لائحة "القرار الوطني المستقل" في دائرة البقاع الغربي – راشيا، وتضم إلى القرعاوي (سني) النائب وائل أبو فاعور (درزي)، مرشح الجماعة الإسلامية علي أبو ياسين (سني)، جهاد الزرزور (ماروني)، غسان السكاف (ماروني)، وعباس عيدي (شيعي).
القوات، بعد استبعادها عن اللائحة، لم تجد الكثير من الحلفاء الأقوياء، فعمدت إلى تأليف لائحة غير مكتملة باسم "بقاعنا أولاً"، بالتعاون مع شخصيات خرجت من تيار المستقبل كمنسق عام التيار في البقاع سابقاً العميد المتقاعد محمد قدورة. علماً أن معلومات أشارت ليلاً إلى انسحاب قدورة. وتضم "بقاعنا أولاً": خالد عسكر عن المقعد السني الثاني، داني خاطر (ماروني)، جورج عبود (روم أرثوذكس)، وغنوة أسعد عن المقعد الشيعي. فيما تُرك المقعد الدرزي شاغراً.
في المقابل، نجحت المساعي في إعادة لم التحالف بين الوزير السابق حسن مراد وحركة أمل والتيار الوطني الحر ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد حل عقدة المرشح العوني بوساطة حزب الله. وتضم "لائحة الغد الأفضل" إلى مراد (سني)، كلاً من طارق الداوود (درزي)، شربل مارون (ماروني)، إيلي الفرزلي (روم أرثوذكس)، وقبلان قبلان (شيعي). فيما تُرك المقعد السني الثاني شاغراً "اعتماداً لسياسة اليد الممدودة" بحسب مراد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:56 | 2022-04-02
05:30 | 2022-04-02
05:24 | 2022-04-02
05:16 | 2022-04-02
05:05 | 2022-04-02
05:00 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website