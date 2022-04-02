لبنان

لا أمطار في المدى المنظور.. الحرارة إلى مزيد من الارتفاع والذروة في هذا الموعد!

Lebanon 24
02-04-2022 | 00:31
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تسيطر كتل هوائية حارة نسبيا على لبنان مع درجات حرارة فوق معدلات شهر نيسان بنحو 5 درجات بخاصة جنوب البلاد.

 

وأفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على "فيسبوك" انه يستمرّ الإرتفاع بدرجات الحرارة التدريجيّ والذروة ستكون يوم السبت 2 نيسان لِتُسجّل بحدود 27-28 ساحِلاً، 22-23 على جبال ال 1000م و25 بِقاعاً.

 

ويعود الطقس ربيعيّ مُعتدل غدا الأحد، على أن تعود وترتفع بشكل ملحوظ درجات الحرارة الأسبوع المُقبل، وبالتالي لا مُنخفضات جويّة مُرتقبة في المدى المنظور.

 

من جهتها، توقعت صفحة WEATHER OF LEBANON ان يكون الطقس اليوم السبت مستقرا ويتخلّل الأجواء القليل من السحب العالية والغبار، فيما درجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٨ و ٢٩ درجة ساحلاً وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر. أما الرياح فشرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

 

الأحد: الطقس مُستقرّ ويتخلّل الأجواء بعض السحب العالية والغبار، فيما درجات الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلاً وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر. أما الرياح فشرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

 

الإثنين والثلاثاء وطيلة الأسبوع القادم تستمرّ الأجواء الربيعية وسنشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة الأربعاء 6 نيسان 2022 مع اجواء حارة ساحلاً.

 

 

 

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