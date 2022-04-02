أسعار الخضار ستنخفض في هذا الموعد

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في الأيام الأخيرة ارتفاعاً جنونياً، فبات اللبناني يحسب ألف حساب قبل شرائها ولاسيما مع بداية شهر رمضان المبارك.

أما عن السبب، فيوضح أحد كبار المزارعين ان "نقص البضائع في الأسواق يسبب ارتفاع أسعار الخضار ولاسيما وان لبنان شهد هذه السنة طقسا قاسيا فالعواصف التي تعرّضت لها البيوت البلاستيكية أدت إلى نقص في عدد من المزروعات ما جعل قسما كبيرا منها يحتاج إلى إعادة زرعه 3 مرّات. "

وأكد انه "كلّما ارتفعت درجات الحرارة ستتراجع الأسعار "، مشيراً إلى انه "بعد 15 نيسان الحالي لن تبقى هذه الأسعار المرتفعة، لأن الإنتاج حالياً مقتصر على السهول الساحلية وسيشمل في المدى القريب السهول الداخلية اي منطقة القاع والهرمل والبقاع عموماً."

وفي السياق ذاته لاحظ عدد من أصحاب محلات الخضار انه بات من الشائع لجوء الزبائن الى شراء الخضار والفواكه بـ"الحبة" وفق عدد الأشخاص في منزله.