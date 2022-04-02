اشكال عند الحدود اللبنانية السورية واطلاق نار... ما القصة؟

تطوّر إشكال ليلاً في بلدة العماير رجم عيسى في منطقة وادي خالد عند الحدود اللبنانية السورية، بين عدد من المهربين وفان بداخله ركّاب من الجنسية السورية، تخلله إطلاق نار من أسلحة حربيّة وافادت المعلومات عن وقوع عدد من الاصابات فيما بينهم، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وقد باشرت القوى الأمنية بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.