هذا ما قاله ميقاتي في بداية شهر رمضان المبارك

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر"تويتر":
"في بداية شهر رمضان المبارك نسألك اللهم أن تلهمنا سواء السبيل وفعل الخير، وأن تحفظ وطننا وتهدي شعبنا نحو ما يوحّد الجهود لعبور المرحلة الصعبة التي نمر بها.
إقبل دعاءنا يا رب. إنك لسميع مستجيب.#رمضان_كريم"
في بداية شهر رمضان المبارك نسألك اللهم أن تلهمنا سواء السبيل وفعل الخير، وأن تحفظ وطننا وتهدي شعبنا نحو ما يوحّد الجهود لعبور المرحلة الصعبة التي نمر بها.
إقبل دعاءنا يا رب. إنك لسميع مستجيب.#رمضان_كريم
— Najib Mikati (@Najib_Mikati) April 2, 2022
في بداية شهر رمضان المبارك نسألك اللهم أن تلهمنا سواء السبيل وفعل الخير، وأن تحفظ وطننا وتهدي شعبنا نحو ما يوحّد الجهود لعبور المرحلة الصعبة التي نمر بها.
إقبل دعاءنا يا رب. إنك لسميع مستجيب.#رمضان_كريم