هذا ما قاله ميقاتي في بداية شهر رمضان المبارك

في بداية شهر رمضان المبارك نسألك اللهم أن تلهمنا سواء السبيل وفعل الخير، وأن تحفظ وطننا وتهدي شعبنا نحو ما يوحّد الجهود لعبور المرحلة الصعبة التي نمر بها.

إقبل دعاءنا يا رب. إنك لسميع مستجيب.#رمضان_كريم