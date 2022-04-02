لبنان

إعلان لائحة الاستقرار والانماء من طرابلس

Lebanon 24
02-04-2022 | 02:24
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 أعلنت من طرابلس لائحة تحت عنوان "الإستقرار والإنماء"، وهي ستخوض المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثانية. 
 
وتضم اللائحة عن المقاعد السنية في طرابلس:
- الدكتور باسل الاسطة، الدكتور يونس الحسن، الأستاذ مايز الجندي، الدكتورة سوسن كسحة، لدكتورة ديما الضناوي.
 
- طرابلس - مقعد ماروني: الاستاذ ميشال خوري .
 
- طرابلس - مقعد علوي:الدكتور صالح وهيب ديب  .
 
- المنية - المقعد السني: فادي الخير 
 
الضنية  - الدكتور عبد القادر الشامي - مقعد سني وكامل  بكور - مقعد سني.
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