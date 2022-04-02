إعلان لائحة الاستقرار والانماء من طرابلس

أعلنت من طرابلس لائحة تحت عنوان "الإستقرار والإنماء"، وهي ستخوض المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثانية.وتضم اللائحة عن المقاعد السنية في طرابلس:- الدكتور باسل الاسطة، الدكتور يونس الحسن، الأستاذ مايز الجندي، الدكتورة سوسن كسحة، لدكتورة ديما الضناوي.- طرابلس - مقعد ماروني: الاستاذ ميشال خوري .- طرابلس - مقعد علوي:الدكتور صالح وهيب ديب .- المنية - المقعد السني: فادي الخيرالضنية - الدكتور عبد القادر الشامي - مقعد سني وكامل بكور - مقعد سني.