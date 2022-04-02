تعرفة الإتصالات الجديدة ستبدأ في هذا الموعد...كم ستبلغ؟

كشف وزير الاتصالات جوني القرم، أن "رفع تعرفة الاتصالات ستبدأ في الاول من حزيران المقبل، وأن تعرفة اوجيرو سترتفع تقريبا مرتين ونصف".



وفي حديث لـ "صوت لبنان"، أضاف: "اذا كانت الفاتورة 100 دولار تقسم على 4 ومن ثم تدفع على سعر صيرفة فتصبح 500 الف ليرة".