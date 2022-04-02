لبنان

هذا ما كشفه مرجعٌ أمني عن الانتخابات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-04-2022 | 03:15
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أعربَ مرجعٌ أمنيّ سابق عن مخاوفه من "تأجيل الانتخابات" في أي لحظة من اللحظات، معتبراً أن "هناك إشارات كثيرة قد تظهر على هذا الإطار، من بينها التلويح السياسي بتطيير الحكومة، وحصول أحداثٍ قد تؤجّج الشارع". 

ورأى المرجع أنّ "هناك جهات بدأت تطالبُ بتأجيل الانتخابات باعتبار أن هناك قوى ليست جاهزة فعلياً لخوض ذلك الاستحقاق"، موضحاً أن "عدم الاستعداد الكافي يضعُ الجميع في حالة من التأهب والإرباك". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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