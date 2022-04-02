هذا ما كشفه مرجعٌ أمني عن الانتخابات

أعربَ مرجعٌ أمنيّ سابق عن مخاوفه من "تأجيل الانتخابات" في أي لحظة من اللحظات، معتبراً أن "هناك إشارات كثيرة قد تظهر على هذا الإطار، من بينها التلويح السياسي بتطيير الحكومة، وحصول أحداثٍ قد تؤجّج الشارع".



ورأى المرجع أنّ "هناك جهات بدأت تطالبُ بتأجيل الانتخابات باعتبار أن هناك قوى ليست جاهزة فعلياً لخوض ذلك الاستحقاق"، موضحاً أن "عدم الاستعداد الكافي يضعُ الجميع في حالة من التأهب والإرباك".