خلال رمضان.. "إشتراك المولّد" بـ"بلاش" في هذه المنطقة

بادر مسؤول سياسي في أحد الأحزاب السياسيّة ضمن بيروت إلى إبلاغ مجموعة من المواطنين تكفّله بدفع فاتورة "اشتراك المولد" عنهم، طيلة شهر رمضان المبارك.

ورجحت أوساطٌ عارفة أن تكون هذه الخطوة بمثابة تمهيدٍ لضغط انتخابي في ما بعد.