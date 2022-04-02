لبنان

حميه: إنشاء منطقة اقتصادية قرب معبر القاع لجذب الاستثمارات

Lebanon 24
02-04-2022 | 03:05
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر، عضو المجلس الأعلى للروم الكاثوليك شفيق تابت. 
 
وشكر مطر لحميه باسمه وباسم البلدية واهالي القاع، "الجهود التي بذلها لتصنيف معبر القاع الحدودي"، متمنيا عليه "المتابعة لتطبيق هذا القرار مع الجهات المختصة"، طالبا من الوزير "إعادة تفعيل مشروع الضم والفرز لمناطق القاع العقارية للحفاظ على تصنيف الاراضي وحماية الملكية العامة والخاصة".
 
بدوره، أشار حميه الى ان "انشاء منطقة اقتصادية قرب معبر القاع تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما تؤدي الى تنشيط الدورات الاقتصادية المناطقية إضافة الى خلق فرص عمل ويكون لها اهمية في تعزيز التكامل الاقتصادي".

لبنان

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