الجوزو: أكبر خطر على لبنان هو خضوعه لـ"حزب الله"

اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أنّ "انسحاب القيادات السنية من الساحة السياسيّة فتح المجال أمام حزب الله للسيطرة الكاملة على البلد".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، رأى الجوزو أن "أكبر خطر على لبنان هو خضوعه لحزب الله".