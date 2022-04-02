لبنان

النائب الخازن هنأ بحلول شهر رمضان : عسى أن يحمل بشائر تبدأ بإنجاز الاستحقاق النيابي

Lebanon 24
02-04-2022 | 04:26
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هنأ النائب فريد هيكل الخازن اللبنانيين بحلول شهر رمضان. وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يحلّ شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، ولبنان يمرّ بنفق مظلم واللبناني هدّ عيشه الانهيار الاقتصادي. 

عسى أن يحمل هذا الشهر الفضيل بشائر انفراجات تبدأ بإنجاز الاستحقاق النيابي لإخراج البلد من أزماته."
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