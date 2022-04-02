لبنان

لائحة "صرخة وطن" في كسروان جبيل: نموذج تحالفي لمختلف قوى التغيير

Lebanon 24
02-04-2022 | 04:31
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أبصرت لائحة "صرخة وطن" النور في دائرة كسروان - جبيل، في نموذج تحالفي فريد وواسع لمختلف قوى التغيير.
 
وبحسب بيان للائحة، "فهي ضمت ثلاث نساء في رمزية لافتة ومعبرة، جمعت إلى جانب الشخصيات الرافضة والتغييرية من المستقلين والحزبيين، كوكبة من رموز الحراك الشعبي ومن المجتمع المدني، وجميعهم يتشاركون التطلعات عينها وعناوين العمل، ويحملون سويا شرعية شرف التغيير. وفيها عن قضاء كسروان: نعمة جورج افرام، سليم بطرس الصايغ، جولي فوزي الدكاش، وجدي خليل تابت وجوزفين أنطوان زغيب، وعن قضاء جبيل: نجوى فيكتور باسيل، أمير محمد عبد الكريم المقداد ونوفل يوسف نوفل".
 
ولفتت الى أنها "لائحة معارضة للواقع القائم بامتياز، السيادة الوطنية والحياد عندها أولوية، كما الاتفاق على اقتراحات قوانين تصب في خانة تحديث وتطوير النظام والإدارة، مع خطة تعاف ونهوض اقتصادي ومالي، ومن عناوينها تحقيق اللامركزية الموسعة في دولة مدنية حديثة تحترم القيم الدينية والأخلاقية، والقضاء فيها له كامل الاستقلالية".
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