لبنان

حركة أمل أطلقت ماكينتها الانتخابية في جبل لبنان الثالثة

Lebanon 24
02-04-2022 | 04:40
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أطلقت حركة "أمل" ماكينتها الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة - قضاء بعبدا، بمهرجان أقيم في قاعة الشهيد حسن قصير - طريق المطار، حضره المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا النائب فادي علامة والنائب علي عمار ورؤساء بلديات ومختارون ومسؤولو الماكينات الانتخابية في القضاء والمندوبون.
 
وشدد علامة في كلمة على أن "موقف كتلة التنمية والتحرير كان واضحا منذ اليوم الأول على لسان الرئيس نبيه بري، وهو حتمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 ايار، وهذا الإصرار يأتي من باب الحرص على عمل المؤسسات وحفظ النظام السياسي والابتعاد عن كل ما قد يؤثر في الاستقرار، لا من باب الحصول على مقاعد نيابية أو تسجيل فوز سياسي في هذه المنطقة أو تلك". وقال: "الهم الأساسي هم الناس وخدمتهم ومصالحهم وتأمين حاجاتهم وبخاصة في هذه الظروف، والاستحقاق المقبل يفرض علينا جميعا التعاون والتكاتف والتفاني، ووصل الليل بالنهار في سبيل الوصول الى مساء 15 أيار والفرحة بقبضتنا".
 
بدوره، أشار رئيس لجنة دائرة بعبدا مفيد الخليل إلى أن "الرئيس بري رسم الطريق نحو بناء الدولة المدنية، من خلال العناوين العريضة للبرنامج الانتخابي تحت شعار بالوحدة أمل"، مشددا على "الالتزام الدستور والعمل على عدم المس بحقوق المودعين والتفريط بالثروة النفطية البحرية وعلى قانون اللامركزية الموسعة، ورفض التطبيع مع النظام الليبي".
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