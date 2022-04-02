النائب فضل الله: هل هناك نفاق سياسي ووقاحة أكثر مما نسمعه ونراه؟

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "بعض من حكموا لبنان ونهبوا وسرقوا عقودا، يسمون لوائحهم الانتخابية بالمعارضة، علما بأنهم كانوا طوال السنوات السابقة أي منذ الثمانينات يحكمون البلد، والأسوأ من ذلك يقولون إنهم يريدون محاربة الفساد وهم رؤوس الفساد، وفي المقابل يحملون المقاومة وسلاحها والشباب الذين ضحوا وقاتلوا وحرروا وحموا البلد، مسؤولية الوضع". وسأل: "هل هناك نفاق سياسي ووقاحة أكثر مما نسمعه ونراه منهم؟"وشدد خلال احتفال تأبيني في بلدة عيناثا على أن "حزب الله لن يتخلى عن مسؤولياته في مواجهة الحرب المالية الاقتصادية والأزمة الداخلية، كما لم يتخل عنها في مواجهة العدوين الإسرائيلي والتكفيري"، لافتا إلى أن "الحلول متوفرة وموجودة وممكنة، لكننا نحتاج في الداخل إلى تعاون الآخرين، لأننا لا نستطيع وحدنا أن نعالج كل الأمور".وقال: "وظيفة المسؤول إيجاد الحلول لا الشكوى، فعندما نسمع أن هناك رئيسا أو وزيرا أو نائبا يشكو من بعض الأمور، من دون البحث عن معالجات، نسأله ما هو عملك، ولا سيما أنه موجود في هذا الموقع من أجل أن يقدم الحلول".وختم: "نحن في حزب الله نتحرك على خطين لإيجاد الحلول، الأول عبر مؤسسات الدولة، وهذه من مسؤولياتها، وعندما وجدنا أن هناك عجزا أو إهمالا أو تعمدا لعدم إيجاد الحلول أو عدم الأخذ باقتراحاتنا، قمنا بخطوات من خلال إمكاناتنا للتخفيف من حجم الأزمة".