لبنان

نصيحة من مسؤول في "حزب الله" للخصوم.. ما هي؟

Lebanon 24
02-04-2022 | 05:16
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اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين أن "كل التجارب أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يحكم لبنان وحده، لا طائفة ولا مذهب ولا حزب".

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني في بلدة ميدون الجنوبية، قال صفي الدين: "أنصح بعض شركائنا في الوطن بعدم المبالغة في التحريض العنصري والمذهبي والطائفي والمناطقي على حزب الله، لأن هؤلاء أنفسهم يعرفون أنهم غير صادقين فلا يكذبوا على أتباعهم من أجل صوت انتخابي".

وأضاف: "هؤلاء أنفسهم يعرفون أن هذا التحريض لا يوصلهم إلى أية نتيجة، وإذا كانوا يعملون في الليل والنهار على توجيه الشتائم والتخوين والاتهامات لكل شعبنا وشهدائنا وناسنا، فكيف سيتمكنون من اقتاع الناس بأنهم قادرون على بناء وطن؟".
 
وأردف: "نصيحة: المبالغة الكبيرة التي تصرف في الهجوم على حزب الله لا تفيدكم ولا تنفعكم. حزب الله بسلاحه وشهدائه ومجاهديه حمى البلد وطرد الاحتلال الإسرائيلي. لو لم يكن هذا السلاح لكنتم جميعاً في لبنان ليس تحت وطأة السلاح، بل تحت الجزمة الإسرائيلية".

وختم صفي الدين: "في كل هذا الخطاب السياسي، نحن حريصون على بلدنا الذي حميناه بالدم وحررناه بالتضحيات، ونرى فيه مستقبلاً عظيماً جداً على مستوى الوضع الداخلي في لبنان وعلى مستوى المنطقة. حريصون على أن نبني بلدنا بسواعدنا وعقولنا وإمكاناتنا وقدراتنا كما نحمي بسلاحنا وشهدائنا".
 
 
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