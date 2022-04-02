المجلس الصحي الإجتماعي في الكتائب يستنكر ما تعرض له سلّوم: لكشف هوية من كان وراء الإعتداء الجبان

صدر عن المجلس الصحي الاجتماعي الكتائبي البيان التالي :يستنكر المجلس الصحي الإجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية ما تعرض له نقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم من حادث سير متعمد ومحاولة لترهيبه في وضح النهار، في حين كان يقوم بواجبه النقابي.ويطالب المجلس الأجهزة الأمنية بكشف هوية من كان وراء هذا الإعتداء الجبان وأخذ الإجراءات اللازمة.مع أطيب التمنّيات بالشفاء العاجل للنقيب سلّوم ودعم المجلس لثباته وصموده، كما والإستمرار في ممارسة واجبه النقابي والوطني