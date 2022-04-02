حنكش: الاستحقاق الانتخابي حاصل والتغيير آتٍ لا محال

أكد المرشح عن المقعد الماروني في المتن الياس حنكش أن الانتخابات النيابية حاصلة والنتائج سيبنى عليها مستقبل لبنان وعلى المواطن ان يختار "صح" ويميّز بين الصح والخطأ وبين من وعد وباع الاوهام والوجوه الجديدة امام لحظة تاريخية ومصيرية، معتبراً ان هناك مخاوف من تطيير الانتخابات إما بحدث امني كبير او بفوضى اجتماعية، فأهل السلطة والكتل والاحزاب الكبيرة بأزمة كبيرة لانهم لا يستطيعون المحافظة على احجامهم في ظل الجو تغييري.

حنكش وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، شدد على أن الاستحقاق الانتخابي حاصل والتغيير آتٍ لا محال والشعب اللبناني لا يخضع للامر الواقع، معتبراً ان المغتربين قادرون ان يكونوا موضوعيين بخياراتهم ولبنان يتكل عليهم وهناك شراسة للانتقام والبلد بحاجة لصوتهم الحرّ. وقال " نحن مرتاحون لاصوات المغتربين والناس تستطيع التمييز ونتكل عليهم".

وعن تحالفات الكتائب، قال "لا يزال هناك مفاوضات في الربع الساعة الاخيرة ولكن الاهم هو الفوز بالمعركة الانتخابية وما يميّز حزب الكتائب ان لديه أقسام وأقاليم في اغلبية المناطق اللبنانية ووجوده تاريخي من اقصى الشمال الى الجنوب وجميعنا في خدمة المعركة الانتخابية التي ستقرر مستقبل البلد.

في سياق آخر، قال حنكش: "نحيي القاضي البيطار وهو محصّن بأمل الشعب اللبناني فانفجار المرفأ دمّر بيروت وخلّف الشهداء والجرحى، فيما المطلوبين للعدالة مرشحين للانتخابات". ورأى أنه لا يمكن سحب سلاح حزب الله بالقوة وقال "هناك خطوات يجب اتباعها: انتخابات نيابية تنبثق عنها طبقة سياسية جديدة، حكومة مستقلين، والذهاب الى مؤتمر وطني لبحث سلاح الحزب على الطاولة وضمن المؤسسات الدستورية".