لبنان

مع رمضان في لبنان.. هذا ما كشفه وزيرٌ عن أزمة السكر والزيت

Lebanon 24
02-04-2022 | 06:20
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أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن "لا أزمة قمح في لبنان ولكن هناك أسعار مرتفعة، نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية التي ترخي بثقلها على لبنان".
 
وخلال لقاء تكريمي في مشغرة، أعلن الحاج حسن عن "خطة القمح التي تبدأ بمواكبة ما هو مزروع الآن حيث سيتم مسح دقيق لكل الأراضي المزروعة في الداخل وفي الساحل ليكون لدينا معلومات حقيقية ودقيقة لكل مزارع، لنصل إلى مرحلة الدعم الذي سيكون مؤمنا لنا من قبل الدول والهيئات المانحة، فكل العمل الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه واحد وهو القمح".
  
وحول الضمانة لمزارعي القمح بأن الدولة ستستلم محصولهم قال الحاج حسن: "لا يمكن للدولة اللبنانية وللخطة التي أطلقناها أن تنجح إذا لم تكن الضمانة موجودة، وأنا أؤكد أن الحكومة اللبنانية اتخذت القرار بإجماع أن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الإقتصاد على أن يوضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع، ومن الآن حتى موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت بهذا الخصوص".
 
وطمأن المواطنين الى أن "لا أزمة على مستوى السكر والزيت والقمح".
 
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