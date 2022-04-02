خريس: للاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع

من يشكك بتاريخ الحركة نقول إنها أم عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وسيبقى مشرفا ونفتخر به، وما نشهده من هجمة عليها ليس وليد اليوم بل منذ انطلاق مسيرة الإمام موسى الصدر وأفواج المقاومة اللبنانية - أمل التي كان لها الفضل مع كل المقاومين في دحر العدو الإسرائيلي وطرده من أرضنا دون قيد او شرط".

دعا عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس إلى "الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات"، معتبراً أن "هذا الاستحقاق لا يشبه الاستحقاقات الماضية ويجب أن يكون عملية استفتاء لنثبت من خلاله التزام مبادىء حركة أمل التي أرثى قواعدها الإمام موسى الصدر وحامل أمانته الرئيس نبيه بري".وقال في احتفال في بلدة برج رحال: "سنبقى أوفياء لدماء الشهداء وآهات الجرحى الذين ضحوا في سبيل عزة هذا الوطن وكرامته.