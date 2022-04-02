لبنان

دولارات لا يُمكن الحصول عليها داخل المصارف.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-04-2022 | 07:07
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لاحظ عدد من المواطنين مؤخراً أنّ الكثير من الصرافات الآلية تتضمن دولارات ممزّقة من مختلف الفئات. وإزاء ذلك، فإنه بإمكان المواطن استبدال الورقة النقدية بأخرى جيّدة من ضمن الفرع نفسه. 
مع هذا، فقد لوحظَ أيضاً أن بعض المصارف يمتنع عن إعطاء دولارات "فراطة" باليد للمواطن.
 فعلى سبيل المثال، فإنّ بعض المواطنين يبادرون إلى المصرف لـ"صرف 50 دولارا وذلك عبر الحصول على 5 أوراق نقدية من فئة الـ10 دولارات". 
وقال موظف في أحد المصارف لـ"لبنان24" إنّ "هذه الأوراق لا يمكن منحها لأي شخصٍ كون يتم استخدامها ضمن الصرافات الآلية لتسيير شؤون المواطنين"، وأضاف: "في الأساس، هذه الأوراق النقدية غير متوافرة بكثرة، ويتم التعاطي معها بالتقطير وبدراية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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