بُشرى سارّة من وزير الصحة إلى اللبنانيين.. ماذا قال؟

أكد وزير الصحة العامة فراس الابيض في حديث لبرنامج "لبنان في اسبوع" الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى عبر "اذاعة لبنان"، ان "صحة المواطن والبلد ككل تخيم عليها غمامة سوداء، وعلينا جميعاً كحكومة او مواطنين العمل لتخطي الازمة الراهنة بخير" .

وردا على سؤال حول الكابتيال كونترول الذي اقر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة قال: "ان من الطبيعي الا يتفق الجميع على كل النقاط، لكن الاهم ما قاله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حول ضرورة الابتعاد عن النقاش على وقع الحملات الانتخابية، فنحن في مرحلة انتخابات، والمطلوب الابتعاد عن الشعبوية، ويكون لدينا القليل من حس المسؤولية لان لا اتصور ان الحل سهل في الوقت الحاضر".





وعن المفاوضات مع صندوق النقد قال الابيض: "انها في مرحلة متقدمة"، متحدثاً عن زيارة قطر التي كان فيها برفقة الرئيس ميقاتي، حيث كان لقاء مع نائبة رئيس الصندوق التي أبدت خلاله ايجابية تامة"، مشدداً على ان" الجميع متفق على ضرورة النجاح، لان بكل بساطة نحن بحاجة للمال للنهوض والمضي بخطة التعافي كون نقص السيولة يؤثر بشكل كبير على كل الملفات".



وتابع: "من الطبيعي ان تكون الظروف صعبة لان الاموال ستكون قروضاً، وعلى لبنان اجراء الاصلاحات المطلوبة وتنفيذ الشروط الموضوعة لكن مع تأكيد اهمية اهتمام الصندوق بحماية القطاعات الاساسية من الصحة والتعليم وغيرها".



وعن السياسة الدوائية الجديدة قال: "ملف الدواء في لبنان معقد لان الكثير من الامور تتشابك، من جهة بعضها متعلق بالدعم وبعضها الآخر بالاستيراد وبعض الشركات ترفض تزويدنا بالدواء بسبب متأخرات الدفع". وأكد الأبيض أن "القانون خضع لبعض التعديلات في مجلس الوزراء"، وأضاف: "انا كوزير عندي كل الثقة بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، لذلك وافقنا عليه كما هو، على ان تتم مناقشته في مجلس النواب".وعن المفاوضات مع صندوق النقد قال الابيض: "انها في مرحلة متقدمة"، متحدثاً عن زيارة قطر التي كان فيها برفقة الرئيس ميقاتي، حيث كان لقاء مع نائبة رئيس الصندوق التي أبدت خلاله ايجابية تامة"، مشدداً على ان" الجميع متفق على ضرورة النجاح، لان بكل بساطة نحن بحاجة للمال للنهوض والمضي بخطة التعافي كون نقص السيولة يؤثر بشكل كبير على كل الملفات".وتابع: "من الطبيعي ان تكون الظروف صعبة لان الاموال ستكون قروضاً، وعلى لبنان اجراء الاصلاحات المطلوبة وتنفيذ الشروط الموضوعة لكن مع تأكيد اهمية اهتمام الصندوق بحماية القطاعات الاساسية من الصحة والتعليم وغيرها".وعن السياسة الدوائية الجديدة قال: "ملف الدواء في لبنان معقد لان الكثير من الامور تتشابك، من جهة بعضها متعلق بالدعم وبعضها الآخر بالاستيراد وبعض الشركات ترفض تزويدنا بالدواء بسبب متأخرات الدفع".