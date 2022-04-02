يمتهنان النشل والسرقة.. وهذا كان مصيرهما

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:بتاريخ 30-3-2022، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي في محلّة الحازميّة بدرّاجة آليّة نوع "سوزوكي" من دون لوحات، فعملت على ضبطتها وتوقيف سائقها:ر. س. (مواليد عام 1985، فلسطيني الجنسيّة)وقد كان برفقته المدعو:ع. ف. -مجهول باقي الهويّة- الذّي فرّ إلى جهة مجهولة.وتبيّن أنّ الأول قد أقدم بتاريخٍ سابق على نشل سيدة في عين الرّمانة. وبالاستعلام عن الدرّاجة تبيّن أنها مسروقة.بتفتيشه والدرّاجة، عُثِرَ على مبلغ مالي وقدره /627/ دولارًا أميركيَّا، وحوالي /400،000/ ل.ل، بالإضافة إلى حقيبة نسائيّة عائدة للسيّدة المذكورة أعلاه.أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.