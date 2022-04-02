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لبنان
يمتهنان النشل والسرقة.. وهذا كان مصيرهما
Lebanon 24
02-04-2022
|
07:57
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
بتاريخ 30-3-2022، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي في محلّة الحازميّة بدرّاجة آليّة نوع "سوزوكي" من دون لوحات، فعملت على ضبطتها وتوقيف سائقها:
ر. س. (مواليد عام 1985، فلسطيني الجنسيّة)
وقد كان برفقته المدعو:
ع. ف. -مجهول باقي الهويّة- الذّي فرّ إلى جهة مجهولة.
وتبيّن أنّ الأول قد أقدم بتاريخٍ سابق على نشل سيدة في عين الرّمانة. وبالاستعلام عن الدرّاجة تبيّن أنها مسروقة.
بتفتيشه والدرّاجة، عُثِرَ على مبلغ مالي وقدره /627/ دولارًا أميركيَّا، وحوالي /400،000/ ل.ل، بالإضافة إلى حقيبة نسائيّة عائدة للسيّدة المذكورة أعلاه.
أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.
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