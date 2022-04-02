لبنان

بهية الحريري التقت وفدا من الاتحاد العمالي

Lebanon 24
02-04-2022 | 07:59
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استقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مع وفد ضم الأمين العام سعدالدين حميدي صقر وعضوي هيئة المكتب رئيس إتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبداللطيف الترياقي، وكان بحث في الأوضاع وضرورة مواصلة العمل للخروج من الأزمة.
 
وأشار الأسمر إلى أن "الزيارة للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وتطرقنا الى الواقع السياسي وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل حصول تغيير يؤدي الى بداية حلول، وطبعا هذا البيت الكريم هو من أسس نهوض هذا البلد ودعائمه منذ أيام الرئيس الشهيد الشيخ رفيق الحريري الى ايام الرئيس الشيخ سعد الحريري، وتمنينا أن تنحسر هذه الغيمة ويعود الشيخ سعد الى ممارسة عمله الطبيعي السياسي والاجتماعي".
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