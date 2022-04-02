عناية عزالدين: غيابنا عن الانتخابات يعني أن الأزمة ستتعمق

رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عزالدين، خلال لقاء سياسي في بلدة دير قانون رأس العين، أن "غيابنا عن الانتخابات يعني أن الازمة ستتعمق، ولكن لدينا القدرة من خلال التشريع على ان نؤسس لمرحلة جديدة كما نطمح ونأمل". وقالت: "يجب أن نذهب بكثافة إلى الاقتراع لنعبر عن التزامنا السياسي والتمسك بكل ما أنجز والتأسيس لمشروع الدولة العادلة وبكل مواصفات الدولة المنيعة المتطورة. الفرصة أمامنا كبيرة بتعاوننا، من ضمن هذا الثنائي الوطني، ليبقى للبنان ميزته ودوره ونحقق سلامه وأمنه وقوته".أضافت: "لبنان يمر بظروف خاصة وبأزمة اقتصادية اجتماعية عميقة لها اسباب متعددة ومتنوعة، فبقايا الفكر الاقتصادي الاستهلاكي الاحتكاري الذي تأسس عليه كيان لبنان ادى الى ظهور احزمة البؤس في محيط العاصمة".وتابعت: "نخوض معركة عنوانها قانون كابيتال كونترول، وهو القانون الذي يجب ان يحمي المودعين، وخصوصا الصغار، وهذا ايضا من المواضيع الاساسية التي أكد دولة الرئيس نبيه بري على اعتبارها من الخطوط الحمر لحركة أمل، والكتلة ستتصدى لكل محاولات قضم حقوق المودعين ودفعهم ثمن السياسات المالية السابقة".وختمت: "نرى ونتلمس معاناة الطبقة المتوسطة من موظفين وغيرهم بسبب الازمة. نواجه حربا اقتصادية المستهدف منها الخط السياسي المقاوم لإركاع لبنان، واليوم تأخذ الحرب شكلا ناعما عبر الحصار الاقتصادي والاستهداف الاعلامي لزرع الشك، وخصوصا في الجيل الشاب تجاه بيئة معينة. لم يقدموا أي بديل لأن الهدف التفكيك والتشتيت وضرب كل الإنجازات".