كميل شمعون: 2 نيسان ذكرى تثبيت الهوية

غرد رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" كميل دوري شمعون على حسابه في "تويتر": "الثاني من نيسان ذكرى تثبيت الهوية اللبنانية، عندما جابه أبناء زحلة الأبية باللحم الحي غطرسة الدبابات السورية وأزلامههم ودحروهم. تحية لكل أبناء زحلة وكل الاحترام والإجلال لأرواح شهدائها. زحلة المقاومة اللبنانية - حزب الوطنيين الأحرار".