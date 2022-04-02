اكتمال لائحة النهوض لعكار بدعم من سوا للبنان

اكتملت بدعم من حركة "سوا للبنان"، "لائحة النهوض لعكار" وهي السادسة حتى الآن في دائرة الشمال الأولى -عكار، وتصم سبعة مرشحين هم عن المقاعد السنية الثلاثة وسيم المرعبي ومحمود حدارة وسعدالله حمد، عن المقعدين الارثوذكسيين هشام شبيب ونافذ الوراق، عن المقعد الماروني طوني خوري وعن المقعد العلوي محسن الحسين.