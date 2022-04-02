لبنان

اكتمال لائحة النهوض لعكار بدعم من سوا للبنان

Lebanon 24
02-04-2022 | 08:24
A-
A+
Doc-P-938046-637845098897256947.png
Doc-P-938046-637845098897256947.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتملت بدعم من حركة "سوا للبنان"، "لائحة النهوض لعكار" وهي السادسة حتى الآن في دائرة الشمال الأولى -عكار، وتصم سبعة مرشحين هم عن المقاعد السنية الثلاثة وسيم المرعبي ومحمود حدارة وسعدالله حمد، عن المقعدين الارثوذكسيين هشام شبيب ونافذ الوراق، عن المقعد الماروني طوني خوري وعن المقعد العلوي محسن الحسين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2022-04-02
13:25 | 2022-04-02
13:18 | 2022-04-02
13:06 | 2022-04-02
12:47 | 2022-04-02
12:44 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website