لبنان

المرشح بقرادوني: معركة التجديد والتغيير انطلقت

Lebanon 24
02-04-2022 | 08:27
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افتتح المرشح عن مقعد الأرمن الأرثوذكس على لائحة "القوات اللبنانية" في دائرة بيروت الأولى جهاد بقرادوني، مكتبا انتخابيا في منطقة الرميل، في حضور حشد من أبناء المنطقة وعدد من المختارين والمسؤولين الحزبيين في "القوات".
 
وقال: "ان معركتنا سيادية بامتياز لاننا فريق سيادي يؤمن بثلاث امور: سيادة لبنان، حياد لبنان وان يكون لدينا جيش قوي وصامد يستطيع ان يدافع عن الوطن ويحميه"، مشددا على ان "هناك حقيقة يجب ان تقال لبنان مقسوم الى قسمين لا يلتقيان، فهناك قسم من اللبنانيين يريد ان يعيش بامان وفرح وسلم وبحبوحة اقتصادية ومالية، وقسم آخر يريد ان يعيش بالحرب والصواريخ والمحاور".
  
وشدد على أن "معركة التجديد والتغيير انطلقت، ونحن على ثقة اننا نستطيع ان نضع لبنان على السكة الصحيحة، فهذا البلد صغير يمكن ان ينتعش بسرعة كبيرة لكن بشرط ان يكون لدينا القدرة على التخلص من هذه المافيا وجماعة الفساد الذين حكمونا منذ 30 سنة لغاية الآن".
 
وختم بقرادوني: "علينا ان نعطي الطاقة القصوى من الجهد والتعب كي نصل الى الهدف المنشود لنشارك في تحقيق وتغيير لبنان الذي نريده".
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