الجميّل: ما منساوم

غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل عبر حسابه على موقع تويتر كاتباً:" كل الدعم للرفاق والأصدقاء في دائرة الشمال الثالثة. ما منساوم من الشمال إلى كل لبنان لاسترجاع وطننا وإعادة تأسيسه على صورة الطاقات والكفاءات الموجودة في لائحة شمال المواجهة".