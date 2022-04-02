يعقوبيان: سأقاتل المنظومة حتى الأخير

شددت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، في بيان، على أنها قررت منذ اليوم الأول "خوض المعركة مع المنظومة برموزها ونهجها وأدواتها وأبواقها". وقالت: "لن أسمح بأن تتحول الخلافات والاختلافات الضرورية والحيوية والديموقراطية داخل صفوف الثورة، الى مادة تراشق إعلامي، مهما تعرضت شخصيا، لشتى أنواع التجني وسوء الفهم، ولن أقول سوء النوايا".وقالت: "سأقاتل حتى آخر نفس كل رموز السلطة وأدواتها وجيوشها العسكرية والأمنية والإلكترونية، حتى تنتصر قضيتنا...".