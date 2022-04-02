لبنان

واجهة المقهى تحطمت... ماذا حصل في طرابلس؟

Lebanon 24
02-04-2022 | 10:37
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وقع إشكال في محلة ساحة النجمة - صف البلاط في طرابلس تطور إلى تضارب بين شخصين وتحطيم واجهة أحد المقاهي من دون سقوط اصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

على إثرها حضرت دورية من مخابرات الجيش وعملت على تطويق أحد متسببي الإشكال واقتياده إلى التحقيق.
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طرابلس

إشكال

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