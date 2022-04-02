واجهة المقهى تحطمت... ماذا حصل في طرابلس؟

وقع إشكال في محلة ساحة النجمة - صف البلاط في طرابلس تطور إلى تضارب بين شخصين وتحطيم واجهة أحد المقاهي من دون سقوط اصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



على إثرها حضرت دورية من مخابرات الجيش وعملت على تطويق أحد متسببي الإشكال واقتياده إلى التحقيق.