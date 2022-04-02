لبنان

شهيب: أهمية هذه الانتخابات تكمن في منع التسلل الى البيت الداخلي

Lebanon 24
02-04-2022 | 10:43
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 أكد المرشح للانتخابات النيابية على لائحة "الشراكة والإرادة" النائب أكرم شهيب، أن "المعركة هي معركة وطنية بامتياز، وأهمية هذه الانتخابات تكمن في منع التسلل الى البيت الداخلي، فحزب الله يريد أن يأخذ الأكثرية إذا استطاع من أجل إعادة تكوين السلطة في البلد".
 
كلامه جاء خلال اجتماع للمكتب الانتخابي الفرعي في الجرد بمشاركة رئيس المكتب وكيل داخلية الجرد في "الحزب التقدمي الاشتراكي" جنبلاط غريزي ومنسقي وأعضاء اللجان الفرعية والمحلية.
 
وقال شهيب: "السلطات الأولى والثانية والثالثة تتوقف على هذا الاستحقاق، وعلينا أن نلبي النداء، والحزب التقدمي الاشتراكي يقود هذه المعركة بديمقراطية عالية وباهتمام بالغ في هذا الظرف".
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