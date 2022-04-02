في الروشة... سرقا اسلاكًا كهربائية من داخل أحد الفنادق

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:بتاريخ 26-3-2022، ادعى وكيل أحد الفنادق في محلة الروشة لدى فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، عن اقدام مجهولين على الدخول الى الباحة الخلفية للفندق وسرقة اسلاك كهربائية.على الفور، انتقلت دورية من الفصيلة الى المكان، حيث تبين لها ان الفاعلين استغلوا توقف الفندق عن استقبال الزبائن، وأقدموا على سرقة الاسلاك الكهربائية الصغيرة الحجم، فيما لم يتمكنوا من قطع وسرقة الكابلات الكبيرة. كما عثرت على الأدوات التي استخدمت في العملية مخبأة في مسرح الجريمة.نتيجة المتابعة والمراقبة الدقيقة، وبعد التنسيق بين الفصيلة المذكورة وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ومفرزة استقصاء بيروت، تم توقيف أحد المشتبه بهم بالجرم المشهود اثناء معاودته محاولة سرقة الاسلاك الكهربائية الكبيرة من داخل الفندق، ويدعى:- ح. ق. (مواليد عام 1986، لبناني)وفرّ شريكه الى جهة مجهولة.باستماعه، اعترف بقيامه بعملية السرقة بالاشتراك مع: (و. ح.، مواليد عام 1983، لبناني)، الذي القت القبض عليه احدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت.بالتحقيق معه لدى فصيلة الروشة ومواجهته بالأدلة، اعترف ايضاً بالسرقة.وقد تبين أنهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات.اودعا مع المضبوطات القضاء المختص بناء على اشارته.