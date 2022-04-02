لائحة "لبيروت" أعلنت مرشحيها في دائرة بيروت الثانية.. من هم؟



أعلنت لائحة "لبيروت"، في مؤتمر صحافي في فندق ريفييرا، مرشحيها للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية، في حضور شخصيات سياسية واجتماعية وشعبية وثقافية ورؤساء جمعيات وعاملين في الشأن العام وممثلي وسائل إعلام.

استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقى الدكتور أحمد حمود كلمة عرف بها باللائحة والمرشحين، قائلا: "لائحة بيروت خرجت من هذا الشعب الذي يعاني مختلف صنوف العذابات، اجتمع فيها مجموعة من الخبراء والمثقفين الذين يمثلون أبناء بيروت. مرادنا وأهدافنا وغاياتنا تخليص هذا الشعب من الأزمات التي يعيش أو تخفيف آلامه بالحد الأدنى. وهي لائحة لا تعطي الوعود الانتخابية البعيدة التحقيق، ولا تطلق العنان لأفكار ومشاريع لا طائل منها، إنما ترتكز على مجموعة من المشاريع التي نعتزم العمل عليها وإنجازها في حال الوصول الى البرلمان".



وبعدها تم التعريف بالمرشحين وشهاداتهم وانجازاتهم على الصعيد العام وهم: استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقى الدكتور أحمد حمود كلمة عرف بها باللائحة والمرشحين، قائلا: "لائحة بيروت خرجت من هذا الشعب الذي يعاني مختلف صنوف العذابات، اجتمع فيها مجموعة من الخبراء والمثقفين الذين يمثلون أبناء بيروت. مرادنا وأهدافنا وغاياتنا تخليص هذا الشعب من الأزمات التي يعيش أو تخفيف آلامه بالحد الأدنى. وهي لائحة لا تعطي الوعود الانتخابية البعيدة التحقيق، ولا تطلق العنان لأفكار ومشاريع لا طائل منها، إنما ترتكز على مجموعة من المشاريع التي نعتزم العمل عليها وإنجازها في حال الوصول الى البرلمان".وبعدها تم التعريف بالمرشحين وشهاداتهم وانجازاتهم على الصعيد العام وهم:



المرشحون عن المقعد السني: النائب الدكتور عدنان طرابلسي، الدكتور أحمد دباغ، محمد نهاد أرضروملي، البروفسور خالد حنقير، المحامي وليد عيتاني، الدكتور محمد بلال العرب.



المرشح عن المقعد الشيعي: جهاد حمود. المرشح عن المقعد الدرزي: الدكتور إياد البنا.