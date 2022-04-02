لبنان

تغريدة جديدة من الحريري.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
02-04-2022 | 11:32
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غرّد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "رغم الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، يجب أن لا ننسى اليوم العالمي للتوحد، أجدد دعوتي للعمل مع الجهات المختصة برعايتهم وتبني البرامج اللازمة لتأهيلهم واندماجهم في المجتمع".
 
 
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