لبنان

جعجع: الخطر يدقّ أبواب لبنان ومصدره "حزب الله" و "الوطني الحر"

Lebanon 24
02-04-2022 | 11:04
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أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في كلمة له خلال ذكرى "شهداء زحلة" أنّ "خطر التجويع والإذلال وطمس الهوية وتهديد الكيان يدق أبواب زحلة وكل لبنان، ومصدره محور الممانعة المتمثل بحزب الله والتيار الوطني الحر مع حلفائهما".
 
وتوجّه جعجع إلى أهالي زحلة بالقول: "أمامكم ثلاثة خيارات في الاستحقاق النيابي وهي: القوات اللبنانية وحلفاؤها، التيار الوطني الحر وحزب الله، والمستقلون". وأضاف: "في عهد تيار الاصلاح والتغيير تعمّم وساد الفساد ووصلنا الى شفير الانهيار تحت حجة ما خلونا، ولكن في المقابل عند اقتراب موعد الانتخابات وتبادل المصالح والخدمات لم يجد التيار العوني ان يتحالف الا مع الذي اتهمه لسنوات وسنوات بـما خلّونا".
 
وأردف: "عندما يصوّت المواطن للقوات اللبنانية فهو عملياً يصوّت لـمؤسسات فعلية للدولة، لنظافة الكف والشفافية والاستقامة ولإدارة فعّالة ومنتجة لمؤسسات الدولة، لنمو الاقتصاد وتوافر فرص عمل للجميع، لاعادة العلاقات الخارجية مع كل دول العالم، العربية والغربية. عندما يصوّت لحزب القوات اللبنانية فعندها يصوّت تيصير عنّا كهربا، وتجي المي وتيرجع لبنان فعلاً سويسرا الشرق. وبالتالي، بدّك هودي كلّن، صوّت قوات".
 










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