لبنان

وصول دفعة جديدة من المساعدات التركية الى مرفأ طرابلس

Lebanon 24
02-04-2022 | 12:04
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وصلت دفعة جديدة من المساعدات التركية، الى حوض مرفأ طرابلس، وهي عبارة عن 950 طنا من المواد الغذائية والطحين، أرسلتها 17 منظمة تركية غير حكومية إلى الشعب اللبناني، بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) وتحت إشراف وزارة الداخلية بجمهورية تركيا، وسيتم التوزيع على المحتاجين من خلال السلطات المحلية وجمعيات.
 
وكان في استقبالها السفير التركي علي باريش اولوسوي، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، المدير العام لوزارة النقل مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، عضو اتحاد النقل البري في لبنان محمد كمال الخير، رئيس العمال في المرفأ احمد السعيد، رئيس الجمعية اللبنانية التركية خالد تدمري، صاحب شركة سيوايز للنقل البحري محمد يوسف، العقيد غسان نور الدين الجمال ووكلاء بحريون وجمركيون وموظفون في ادارة المرفأ.
 

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