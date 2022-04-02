لبنان

سكاف: معاركنا الانتخابية اليوم بتنحني قدام معارك زحلة اللي انكتبت بالدم

Lebanon 24
02-04-2022 | 12:12
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غردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، عبر حسابها على "تويتر" قائلة:

"بـ2 نيسان 81 بلشت ثورة زحلة.. ‎‏الصمود كان ثورة.. ‎‏الشهداء هني أصل الثورة.. ‎‏تضحيات الأمهات وأبطال زحلة من النساء والرجال أسسوا لأول التغيير ومعاركنا الانتخابية اليوم بتنحني قدام معارك زحلة اللي انكتبت بالدم.. 2 نيسان.. ثورة من الأول".
 
 
 
 

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