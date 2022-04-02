سكاف: معاركنا الانتخابية اليوم بتنحني قدام معارك زحلة اللي انكتبت بالدم

غردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، عبر حسابها على "تويتر" قائلة:



"بـ2 نيسان 81 بلشت ثورة زحلة.. ‎‏الصمود كان ثورة.. ‎‏الشهداء هني أصل الثورة.. ‎‏تضحيات الأمهات وأبطال زحلة من النساء والرجال أسسوا لأول التغيير ومعاركنا الانتخابية اليوم بتنحني قدام معارك زحلة اللي انكتبت بالدم.. 2 نيسان.. ثورة من الأول".