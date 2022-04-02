لبنان

"الشيعي الأعلى" يعلن يوم غدٍ الأحد أول أيام شهر رمضان

Lebanon 24
02-04-2022 | 12:44
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أصدر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بياناً جاء فيه: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم غد الاحد الواقع في 3 نيسان عام 2022 ميلادي هو أول أيام شهر رمضان للعام 1443 هجري.
ونحن إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر المبارك، فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يجمع كلمتهم على التوحيد والتقوى والعمل الصالح الذي ينفع البلاد والعباد، ونسأله عز وجل أن يتقبل صيام الصائمين وقيامهم ويوفقهم لمرضاته، وأن يمن على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الاسلامية والعربية وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء".
 
 
 
 
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