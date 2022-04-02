وقفة تضامنية مع الجامعة اللبنانية أمام وزارة التربية

نفذ عدد من الاساتذة الجامعيين من الجامعة اللبنانية والجامعات الاميركية واليسوعية واللبنانية الاميركية وقادة رأي، وقفة تضامنية مع تحركات رابطة الاساتذة المتفرغين والاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، قبل ظهر اليوم، بدعوة من الحركة الثقافية- انطلياس مع "جامعيون مستقلون من أجل الوطن"، أمام وزارة التربية في الأونيسكو، شارك فيها عشرات الاساتذة الجامعيين وقادة الرأي واعلاميين.

بعد النشيدين الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، ألقيت كلمات عديدة أكدت على أهمية الجامعة الوطنية ودورها، مشددة على وجوب حفظها وحمايتها من الانهيار.

كذلك، شددت الكلمات على ضرورة تحقيق مطالب أساتذة الجامعة وموظفيها.