لبنان

وقفة تضامنية مع الجامعة اللبنانية أمام وزارة التربية

Lebanon 24
02-04-2022 | 13:06
A-
A+

Doc-P-938113-637845271904858344.png
Doc-P-938113-637845271904858344.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ عدد من الاساتذة الجامعيين من الجامعة اللبنانية والجامعات الاميركية واليسوعية واللبنانية الاميركية وقادة رأي، وقفة تضامنية مع تحركات رابطة الاساتذة المتفرغين والاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، قبل ظهر اليوم، بدعوة من الحركة الثقافية- انطلياس مع "جامعيون مستقلون من أجل الوطن"، أمام وزارة التربية في الأونيسكو، شارك فيها عشرات الاساتذة الجامعيين وقادة الرأي واعلاميين.
بعد النشيدين الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، ألقيت كلمات عديدة أكدت على أهمية الجامعة الوطنية ودورها، مشددة على وجوب حفظها وحمايتها من الانهيار.
 
كذلك، شددت الكلمات على ضرورة تحقيق مطالب أساتذة الجامعة وموظفيها. 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:19 | 2022-04-02
23:48 | 2022-04-02
23:36 | 2022-04-02
23:38 | 2022-04-02
23:33 | 2022-04-02
23:31 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website