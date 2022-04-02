لبنان

إصابات جديدة.. هذه آخر أرقام "كورونا" في لبنان

Lebanon 24
02-04-2022 | 13:18
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان.
 
ووفقاً لتقرير الوزارة، فإن العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع إلى 1092807، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.
 
 
 
 
 
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