إصابات جديدة.. هذه آخر أرقام "كورونا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان.

ووفقاً لتقرير الوزارة، فإن العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع إلى 1092807، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.