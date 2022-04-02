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لبنان
خبرٌ جديد عن تسعيرة المولدات.. انتبهوا لهذا الأمر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-04-2022
|
13:47
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أمس الجمعة، صدرت تسعيرة النصف الثاني من آذار لإشتراكات المولدات، وقد حدّدت أقصى سعرٍ للكيلوواط بـ10695 ليرة لبنانية. أما في ما خصّ تسعيرة النصف الأول من الشهر الماضي، فقد حدّدت أقصى سعرٍ للكيلوواط بـ9370 ليرة لبنانية.
حالياً، فإنّ العديد من أصحاب المولدات الذين يعملون وفق العدّادات، لم يبادروا إلى إصدار التسعيرة النهائية مع المقطوعة بناء لأرقام وزارة الطاقة. مع هذا، فإن هناك مخاوف في أوساط المواطنين بأن يبادر أصحاب المولدات إلى احتساب رقم 10695 لليكلوواط عن كل شهر آذار من دون الالتفات لتسعيرة النصف الأول منه، إذ أنه يجب أخذها بعين الاعتبار ضمن الفاتورة النهائيّة.
وبحسبة بسيطة، فإنّ سعر الكيلوواط النهائي عن شهر آذار، واستناداً إلى الرقمين المذكورين أعلاه، يجب أن يتم احتسابه وفق التالي:
(9370 ليرة + 10695 ليرة = 20065 ليرة لبنانية). بعدها، يجري تقسيم الرقم النهائي 20065 ليرة على 2، لينتج لدينا الرقم النهائي للكيلواوط وهو 10032.5 ليرة لبنانية. وبالإضافة إلى سعر الكيلوواط، هناك قيمة المقطوعة التي تناهز الـ120 ألف ليرة لبنانية.
وإنطلاقاً من هذا الأمر، فإنّ المواطنين الذين يتوجب عليهم دفع فاتورة العدّاد، الانتباه إلى تسعيرة الكيلوواط، وذلك في حال كان صاحب المولد يعمد إلى اصدار فاتورته بشكل مستمر استناداً لتسعيرة وزارة الطاقة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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