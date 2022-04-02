لبنان

ثمن الحلويات في أول أيام رمضان.. إليكم الأرقام والأسعار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-04-2022 | 14:57
A-
A+
Doc-P-938135-637845338757569765.jpg
Doc-P-938135-637845338757569765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع أوّل أيام رمضان، شهدت متاجر بيع الحلويات إقبالاً ضعيفاً للمواطنين وذلك بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.
وفي جولة قام بها "لبنان24" على بعض المتاجر، فقد تبين أن سعر دزينة الشعيبيات تراوح بين 100 و 120 ألف ليرة. أمّا سعر كيلو المدلوقة فوصل إلى 210 آلاف ليرة في حين أنّ كيلو "العثملية" بلغ 140 ألف ليرة في بعض المتاجر.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:19 | 2022-04-02
23:48 | 2022-04-02
23:36 | 2022-04-02
23:38 | 2022-04-02
23:33 | 2022-04-02
23:31 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website