ثمن الحلويات في أول أيام رمضان.. إليكم الأرقام والأسعار

مع أوّل أيام رمضان، شهدت متاجر بيع الحلويات إقبالاً ضعيفاً للمواطنين وذلك بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.

وفي جولة قام بها "لبنان24" على بعض المتاجر، فقد تبين أن سعر دزينة الشعيبيات تراوح بين 100 و 120 ألف ليرة. أمّا سعر كيلو المدلوقة فوصل إلى 210 آلاف ليرة في حين أنّ كيلو "العثملية" بلغ 140 ألف ليرة في بعض المتاجر.