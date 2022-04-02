لبنان

إطلاق نار في طرابلس.. "المخابرات" تنفذ مداهمة لتوقيف مطلوب

Lebanon 24
02-04-2022 | 16:08
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نفذت دورية من مخابرات الجيش مداهمة في مدينة الميناء - طرابلس، حيثُ سعت لتوقيف أحد المطلوبين هناك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد تخلل المداهمة إطلاق نار، في حين أن المطلوب تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة.
 
 
 
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