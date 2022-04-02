إطلاق نار في طرابلس.. "المخابرات" تنفذ مداهمة لتوقيف مطلوب

نفذت دورية من مخابرات الجيش مداهمة في مدينة الميناء - طرابلس، حيثُ سعت لتوقيف أحد المطلوبين هناك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

ووفقاً للمعلومات، فقد تخلل المداهمة إطلاق نار، في حين أن المطلوب تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة.