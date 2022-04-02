لبنان

مواقف انتخابية لاهبة والعين على الناخبين

Lebanon 24
02-04-2022 | 23:19
A-
A+
Doc-P-938155-637845637653454011.jpg
Doc-P-938155-637845637653454011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت معظم المناطق اللبنانية انخراطها في الأجواء الانتخابية من خلال تعاقب اعلان اللوائح الانتخابية في المهلة المتبقية لإقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية منتصف ليل غد الاثنين.

وكتبت "النهار": مع تصاعد المناخ الانتخابي اتسمت الساعات الأخيرة بتصاعد محموم مماثل للمواقف السياسية سواء ما يتصل منها بالأوضاع الراهنة وملفاتها المفتوحة على التجاذبات والتباينات حتى داخل صفوف مكونات الحكومة والسلطة أو ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية التي ستتبلور في صورتها النهائية مع إقفال باب تسجيل اللوائح بما يطلق العنان للسيناريوهات والتقديرات الاستباقية لنتائج الانتخابات.  المهم في هذا السياق أن مجمل المعطيات المتعلقة بمسار العد العكسي للانتخابات يشكل خطاً بيانياً يتأكد معه أن الاستحقاق حاصل في موعده ما دامت الأمور على هذا النحو بل إن تصاعد المواقف السياسية والقيادية يعكس جدية تامة لدى جميع الافرقاء في الاتجاه الحاسم نحو خوض الانتخابات من دون أي تردد بما يعني ان المخاوف من إسقاط الانتخابات أو إطاحتها تراجعت الى حدود الانحسار التام. ولذا بدأت الحسابات الانتخابية والحملات الانتخابية التي ستتصاعد وتيرتها بقوة كبيرة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل تحتل واجهة المشهد اللبناني من دون منازع وسترخي بكل ظلالها على كل التطورات من الآن فصاعداً.
ولكن ما يبدو لافتاً في هذا السياق أن السباق الانتخابي لا يزال محصوراً ضمن دائرة إعلان اللوائح والتحالفات ولم تظهر بعد أي مؤشرات إلى حجم ومستوى الحماسة الشعبية التي يمكن على أساسها استقراء علامات ومؤشرات المشاركة في الانتخابات. وهو الأمر الذي يرصده الجميع بعين الحذر الشديد إذ يكاد القلق من نسبة اقتراع محدودة ومتراجعة يطغى على كل القوى وكل المناطق ولذا ستشهد البلاد تباعاً حملات كثيفة للغاية أعد لها الجميع لتحفيز الناخبين على المشاركة.   
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:48 | 2022-04-02
23:36 | 2022-04-02
23:38 | 2022-04-02
23:33 | 2022-04-02
23:31 | 2022-04-02
23:27 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website