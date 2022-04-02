مواقف انتخابية لاهبة والعين على الناخبين

بدأت معظم المناطق اللبنانية انخراطها في الأجواء الانتخابية من خلال تعاقب اعلان اللوائح الانتخابية في المهلة المتبقية لإقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية منتصف ليل غد الاثنين.وكتبت "النهار": مع تصاعد المناخ الانتخابي اتسمت الساعات الأخيرة بتصاعد محموم مماثل للمواقف السياسية سواء ما يتصل منها بالأوضاع الراهنة وملفاتها المفتوحة على التجاذبات والتباينات حتى داخل صفوف مكونات الحكومة والسلطة أو ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية التي ستتبلور في صورتها النهائية مع إقفال باب تسجيل اللوائح بما يطلق العنان للسيناريوهات والتقديرات الاستباقية لنتائج الانتخابات. المهم في هذا السياق أن مجمل المعطيات المتعلقة بمسار العد العكسي للانتخابات يشكل خطاً بيانياً يتأكد معه أن الاستحقاق حاصل في موعده ما دامت الأمور على هذا النحو بل إن تصاعد المواقف السياسية والقيادية يعكس جدية تامة لدى جميع الافرقاء في الاتجاه الحاسم نحو خوض الانتخابات من دون أي تردد بما يعني ان المخاوف من إسقاط الانتخابات أو إطاحتها تراجعت الى حدود الانحسار التام. ولذا بدأت الحسابات الانتخابية والحملات الانتخابية التي ستتصاعد وتيرتها بقوة كبيرة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل تحتل واجهة المشهد اللبناني من دون منازع وسترخي بكل ظلالها على كل التطورات من الآن فصاعداً.ولكن ما يبدو لافتاً في هذا السياق أن السباق الانتخابي لا يزال محصوراً ضمن دائرة إعلان اللوائح والتحالفات ولم تظهر بعد أي مؤشرات إلى حجم ومستوى الحماسة الشعبية التي يمكن على أساسها استقراء علامات ومؤشرات المشاركة في الانتخابات. وهو الأمر الذي يرصده الجميع بعين الحذر الشديد إذ يكاد القلق من نسبة اقتراع محدودة ومتراجعة يطغى على كل القوى وكل المناطق ولذا ستشهد البلاد تباعاً حملات كثيفة للغاية أعد لها الجميع لتحفيز الناخبين على المشاركة.