ماذا تبلّغ باسيل من وهّاب وارسلان؟

كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى ل" الديار" ان النائب طلال ارسلان والوزيرين السابقين وئام وهاب وناجي البستاني ابلغوا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل انهم في حال نجاحهم لن ينضموا الى كتلة التغيير والاصلاح بل سيكونوا حلفاء للوطني الحر. وهذا ما اثار غضب باسيل لكن الاخير لا يستطيع تشكيل لائحة ثالثة لافتقاره لمرشحين دروز اقوياء.

وفي الوقت ذاته، افادت هذه المصادر ان جبران باسيل ابلغ ارسلان ووهاب بانه سيعطيهم الجواب النهائي امس طالبا مهلة اضافية للاجتماع مع النائب الحالي فريد البستاني الذي يعارض الترشح على اللائحة ذاتها مع ناجي البستاني لان من شأن ذلك ان يشتت الاصوات بين المرشحين. على كل حال ستعلن لائحة ارسلان ووهاب اليوم.