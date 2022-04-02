18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لهذه الاسباب يرفض" التيار الوطني الحر" ناجي البستاني
Lebanon 24
02-04-2022
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضوان الذيب في " الديار": الاتصالات المفتوحة لم تهدأ طوال الساعات الماضية بين أرسلان وباسيل ووهاب لتذليل عقدة "البساتنة" ومن يكون على اللائحة ناجي البستاني أو فريد البستاني أو الاثنين معا، وقد زار الوزير السابق صالح الغريب رئيس التيار جبران باسيل في منزله، وعقد اجتماع دام لساعتين، طلب في نهايته باسيل مهلة اضافية تنتهي مساء السبت "امس" لحل العقدة بعد الاجتماع بفريد البستاني، ودخلت حارة حريك على خط تقريب المسافات من بوابة "اسداء النصح" مع ترك حرية القرار للاطراف المعنية كما حصل في كل الدوائر،
وفي المعلومات، ان قرار رفض ناجي البستاني يعود للرئيس ميشال عون شخصيا الذي قال للمراجعين "فريد البستاني لا يمكن التخلي عنه" كما طلب من ارسلان ووهاب منذ بداية المفاوضات "عدم اعطاء اي وعد لناجي البستاني"، وحسب المعلومات، فان رفض جبران ليس الا ترجمة لقرا ر الرئيس عون بدعم فريد البستاني، الا أن التيار الوطني فوجئ بموقفي ارسلان ووهاب الموحد الى جانب ناجي البستاني، وحيادية حزب الله وتركه عملية التفاهم للحلفاء دون اي تدخل مباشر منه، لكن القلق الفعلي لعون وباسيل من ناجي البستاني يعود لعلاقته المميزة والودية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وخشييتهما من ان يكون بري وراء طرح اسم ناجي البستاني، كما سرب باسيل ان فريد البستاني هو من يرفض ان يكون في لائحة واحدة مع ناجي البستاني "الذي قبل بان يكون فريد على نفس اللائحة بعد تمني الحلفاء".
وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار":ليس خافياً الدور الذي اضطلع به بحماسة حزب الله في انتخابات 2022، بعدما أحجم عنه في الاستحقاق السابق، وهو فرضه التحالف بين إرسلان ووهاب. لحماسته هذه تتمة، هي إبداؤه رغبته في انضمام التيار الوطني الحر إلى التحالف الثلاثي بلا أي شروط مسبقة. ما بات معنياً به حزب الله في دائرة الشوف - عاليه، من غير أن يكون له فيه مقعد شيعي، هدف مزدوج: تقليص حصة جنبلاط في طائفته كما حصة كتلته في البرلمان، ما يرجح أن يفقده نصف المقاعد الدرزية تذهب إلى خصمه إرسلان، بينما يراد لها أن تذهب إلى الغالبية الجديدة التي يطلبها الحزب له ولحلفائه.
تابع
الأكثر قراءة
جثة "تُكركب" فندقاً في سن الفيل وتكشف شبكة خطيرة.. إليكم القصة
Lebanon 24
جثة "تُكركب" فندقاً في سن الفيل وتكشف شبكة خطيرة.. إليكم القصة
02:30 | 2022-04-02
02/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
15:59 | 2022-04-02
02/04/2022 03:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"MTV" بـ"المقلوب".. هذا ما حصل خلال نشرة الأخبار (صورة)
Lebanon 24
الـ"MTV" بـ"المقلوب".. هذا ما حصل خلال نشرة الأخبار (صورة)
12:47 | 2022-04-02
02/04/2022 12:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات لا يُمكن الحصول عليها داخل المصارف.. ما هي؟
Lebanon 24
دولارات لا يُمكن الحصول عليها داخل المصارف.. ما هي؟
07:07 | 2022-04-02
02/04/2022 07:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله وجنبلاط وجها لوجه.. وبري اختار موقعه
Lebanon 24
حزب الله وجنبلاط وجها لوجه.. وبري اختار موقعه
05:00 | 2022-04-02
02/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:19 | 2022-04-02
مواقف انتخابية لاهبة والعين على الناخبين
23:48 | 2022-04-02
غادة عون... خنجر "العهد القوي": "شعرها المبعثر... متمرّد على كلّ التسريحات"
23:36 | 2022-04-02
شيّا تتحرك لإنضاج مفاوضات ترسيم الحدود
23:38 | 2022-04-02
اشكال وتكسير لاحد المقاهي في أبي سمراء (فيديو)
23:33 | 2022-04-02
في جبيل... حادث سير يودي بحياة أحد الأشخاص
23:31 | 2022-04-02
"أولوية الانتخابات" تدفع استحقاقات لبنانية للتأجيل وأبرزها "الموازنة"
فيديو
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
03/04/2022 07:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
03/04/2022 07:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
03/04/2022 07:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact