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لبنان
في جبيل... حادث سير يودي بحياة أحد الأشخاص
Lebanon 24
02-04-2022
|
23:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "عثمان بخيت" اثر تعرضه لحادث سير في منطقة جبيل.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر فقدانه ليتبّن لاحقا انه تعرض لحادث سير ما ادى الى وفاته.
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حادث سير
جبيل
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