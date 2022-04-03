لبنان

رقم كبير لحوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضيّة

Lebanon 24
03-04-2022 | 00:42
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن وقوع 9 حوادث سير، نتج عنها سقوط 9 جرحى، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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حادث سير

التحكم المروري

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