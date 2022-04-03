وزير خارجية إيران متفائل 

أبلغ وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان جميع الذين إلتقاهم من مسؤولين وقيادات في زيارته الأخيرة لبيروت، أن الإتفاق النووي حاصل، وأن لبنان على موعد مع فترة ذهبية.

وكان لافتًا أن جميع الفرقاء سألوا الضيف الإيراني السؤال نفسه عن الأجواء السائدة نتيجة المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وكانوا على عجلة لمعرفة "الجواب المطمئن"، إلاّ أن الوزير الإيراني كان لبقًا في أجوبته وأعاد سائليه إلى أجواء فيينا.